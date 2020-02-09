مصر تحتل المركز الثاني في المصارعة الرومانية ببطولة إفريقيا

حصل المنتخب المصري على المركزالثاني برصيد 4 ميداليات ذهبية و3 فضية و3 برونزية برصيد 205 نقطة خلال منافسات المصارعة الرومانية بالبطولة الأفريقية للمصارعة المقامة حاليا بالجزائر.





وتوج بالميداليات الذهبية كل من: هيثم محمد فهمي وزن 60 كجم، و محمد إبراهيم السيد 67 كجم، و أبو حليمه محمد السعيد وزن 72 كجم، و عبداللطيف محمد أحمد وزن 130 كجم،.





وفاز بالميداليات الفضية كل من: مصطفى حسن عبدالعال وزن 63 كجم، و وائل حمدي محمد 77 كجم، و محمد مصطفى أحمد وزن 87 كجم.





وأحرز الميداليات البرونزية كلا من: محمد محمود السيد 82 كجم، و نورالدين هاني محمد 97 كجم، و يوسف محمد حربي وزن 55 كجم.





ويقود الفريق فنيا المدربين المرافقين للمنتخب المصري للمصارعة الرومانية حسام مصطفى حامد وكمال عبده وكذلك الدكتور أشرف حافظ .



