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رياضة

مصر تحتل المركز الثاني في المصارعة الرومانية ببطولة إفريقيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى
حصل المنتخب المصري على المركزالثاني برصيد 4 ميداليات ذهبية و3 فضية و3 برونزية برصيد 205 نقطة خلال منافسات المصارعة الرومانية بالبطولة الأفريقية للمصارعة المقامة حاليا بالجزائر.

وتوج بالميداليات الذهبية كل من: هيثم محمد فهمي وزن 60 كجم، و محمد إبراهيم السيد 67 كجم، و أبو حليمه محمد السعيد وزن 72 كجم، و عبداللطيف محمد أحمد وزن 130 كجم،.

وفاز بالميداليات الفضية كل من: مصطفى حسن عبدالعال وزن 63 كجم، و وائل حمدي محمد 77 كجم، و محمد مصطفى أحمد وزن 87 كجم.

وأحرز الميداليات البرونزية كلا من: محمد محمود السيد 82 كجم، و نورالدين هاني محمد 97 كجم، و يوسف محمد حربي وزن 55 كجم.

ويقود الفريق فنيا المدربين المرافقين للمنتخب المصري للمصارعة الرومانية حسام مصطفى حامد وكمال عبده وكذلك الدكتور أشرف حافظ .

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