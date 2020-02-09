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موسى فقيه: الأفارقة قادرون على حل مشاكلهم.. والسودان ليس عرابا للإرهاب..فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:57 م
موسى فقيه، رئيس المفوضية
موسى فقيه، رئيس المفوضية الافريقية
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فرح علاء الخولي

قال موسى فقيه، رئيس المفوضية الأفريقية، إن الدول الافريقية واصلت جهودها بالتشاور مع الدول الأخرى لتعزيز السلم في جنوب السودان، موضحًا أن الدول حرصت على تشكيل حكومة ائتلافية وطنية من قبل الأطراف المعنية.


وتابع موسى فقيه، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ33 بأديس بابا، أنه بخصوص ما يحدث في دولة الصومال وانتشار مجموعة من الفيروسات ومازالت تنتشر في سياق صعب وذلك لمحاربة الارهاب ومساندة جهود إعادة البناء والتشييد، ونوه عن أن هذه البنود المذكورة ويتم إدراجها ضمن خطة العمل الأفريقي.


وأضاف ، رئيس المفوضية الإفريقية، أن المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة تعزز جهودها في اتفاقيات السلم والمصالح، ويعرب عن ارتياحه عن ما تم إحرازه من نتائج في المجال على الرغم من بعض العنف الذي شهدته القارة في الفترة الأخيرة.


وأوضح أن بخصوص الحوار السياسي في دولة الكاميرون فالوصية الأفريقية تعهد بمحاولة تدعيم السلم والمصالحة في هذا البلد، أما في السودان شهدت تقدم كبير بتأسيس مؤسسات الانتقالي والحكومة الانتقالية التي تعمل بذكاء شديد مع الاوضاع في السودان، وأكد أن الأفارقة قادرين على حل مشكلاتهم أزمتهم بأنفسهم وذلك مع الانسجام مع الشركاء الدوليين، وبذلك تستطيع القارة ان  تحقق الفرق الكبير في شؤونها الداخلية والخارجية.


وذكر رئيس المفوضية الأفريقية، أن المفوضية تضاعف من جهودها لتحقيق السلم في السودان، ويدعو الولايات المتحدة لإخراج السودان من البلاد العربية للإرهاب.


وأردف أن عام  2020 هو عام إسكات الأسلحة فى القارة، واستنكر أن  كيف سوف ننجح فى قارة مازال هناك بها بعض الظواهر ومنها الإرهاب والأزمات، وأن عام 2020 وهو العام الأخير للمفوضية وتلزم بمضاعفة جهودها لكي تكون الأوضاع مريحة أكثر لتحقيق أجندة 2063 لأفريقيا الموحدة.

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