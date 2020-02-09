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فن

ختم النمر 16 يتصدر مؤشر البحث جوجل

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدرت الحلقة الـ 16 من مسلسل " ختم النمر" مؤشر البحث جوجل الأكثر تداولا بعد عرضها بساعات قليلة على شبكة قنوات on. 

وحقق مسلسل " ختم النمر " نجاحا كبيرا وتفاعلا جماهيريا فور عرضه الأسبوعين الماضيين.

و يعد مسلسل " ختم النمر " أول بطولة مطلقة للفنان احمد صلاح حسنى , و ينتمى المسلسل لنوعية المسلسلات ذات ال 45 حلقة. 

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى رومانسى أثار إعجاب الجماهير و المسلسل من بطولة احمد صلاح حسنى , ميريهان حسين , اسلام جمال , نسرين طافش و من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج احمد سعيد فرج وإنتاج سينرجى. 
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