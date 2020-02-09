شاكر: استراتيجية جديدة لرفع كفاءة الكهرباء وتقليل نسبة الأعطال

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من أجل العمل على رفع الكفاءة، وكذلك تقليل نسبة الأعطال.









وقال الدكتور محمد شاكر، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، إنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا، وتلك الاستثمارات معظمها بقروض دولية لابد من تسديدها في موعدها، وطبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه يتم سداد جميع المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها لأن الرئيس شدد على هذا الأمر.









وكشف وزير الكهرباء أن الوزارة تورد لوازرة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا، مؤكدا أنها تعمل بتوازن من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد ومصالح المواطنين المستثمرين والصناع.









وأضاف أن الاستهلاك المنزلي في مصر ما زال يمثل النسبة الأكبر وتقربيا ضعف الاستهلاك الصناعي، حيث إن الاستهلاك المنزلي ما زال يمثل نسبة 44 بالمائة تقريبا من إجمالي الإنتاج فيما يمثل نسبة الاستهلاك الصناعي 22 بالمائة تقريبا، وهذا الأمر عكس ما يحدث في العالم كله لأن الاستهلاك في العالم كله يكون الصناعي فيه ضعف المنزلي، وهذا الأمر ما زال يمثل عبئا على الدولة لأننا مازلنا ندعم الاستهلاك المنزلي بمبالغ كبيرة وصلت إلى إجمالي 20 مليار جنيه، 4 مليارات دعم مباشر و16 مليارا من المالية لدعم الشركات القابضة للكهرباء، على أن ينعكس ذلك على المواطن.



