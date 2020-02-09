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حوادث

بسبب زرع شجرة.. إحالة أوراق فلاح للمفتي لقتله 5 من أبناء عمومته بأبنوب

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:16 م
مطرقة- ارشيفية
مطرقة- ارشيفية
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إيهاب عمر

أحالت محكمة جنايات أسيوط أوراق فلاح لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي لقتله 5 من أبناء عمومته بسبب الخلاف على زراعة شجرة بأبنوب. 


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كانت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوى وعماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي، قررت إحالة أوراق حسين محمد عبدالمعطي إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي والمتهم بقتل كل من صلاح سيد عبدالمعطي، محمد سيد عبدالمعطي، حسني سيد عبدالمعطي، أحمد صلاح سيد عبدالمعطي، أحمد سيد عبدالمعطي " أبناء عمومته " بسبب خلاف على زرع شجرة بدوار عائلتهم ، وحددت المحكمة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.



تعود وقائع القضية رقم 7676 جنايات أبنوب 2004 إلى نشوب مشاجرة بالأيدي بين المتهم وأبناء عمومته المجني عليه بسبب زرع شجرة في دوار عائلتهم وقام المجني عليهم بالتعدي على المتهم بالضرب بالأيدي مما أثار حفيظته وغضبه وتملكه الشيطان ووسوس له وقاده إلى رد هذه الإهانة، وقام باحضار بندقية آلية كانت بحوزته وعقد العزم على الانتقام منهم بعد أن دفع له الحقد والكراهية التي يضمرها في نفسه لهم خاصة وأنهم أشقاء زوجته أم أولاده، وقام بالذهاب إلى منزلهم المجاور لمنزله وما أن شاهد المتهمين انهال عليهم بوابل من الأعيرة النارية مما أدى إلى إصابتهم والتي أودت بحياتهم في الحال وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

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