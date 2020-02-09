بسبب زرع شجرة.. إحالة أوراق فلاح للمفتي لقتله 5 من أبناء عمومته بأبنوب

أحالت محكمة جنايات أسيوط أوراق فلاح لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي لقتله 5 من أبناء عمومته بسبب الخلاف على زراعة شجرة بأبنوب.





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كانت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوى وعماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي، قررت إحالة أوراق حسين محمد عبدالمعطي إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي والمتهم بقتل كل من صلاح سيد عبدالمعطي، محمد سيد عبدالمعطي، حسني سيد عبدالمعطي، أحمد صلاح سيد عبدالمعطي، أحمد سيد عبدالمعطي " أبناء عمومته " بسبب خلاف على زرع شجرة بدوار عائلتهم ، وحددت المحكمة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.







