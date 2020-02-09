شعراوي يشارك في المنتدى الحضري العالمي بالإمارات.. يتفقد الجناح المصري.. ونقاشات حول التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات العمل

وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح المنتدى الحضري العالمي بمدينة أبو ظبي

4 محافظين يشاركون في المنتدى الحضرى العالمى

يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الإماراتيين





وصل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد مصري رفيع المستوى، يضم كلا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، وعدد من قيادات الوزارة وذلك للمشاركة في فعاليات "المنتدى الحضرى العالمي" فى دورته العاشرة والتي تستمر حتى ١٣ فبراير الجاري، وذلك تلبية لدعوة مشتركة لكل من ميمونة شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات ) وفلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات.





وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له عقب وصوله السفير شريف البديوي سفير مصر لدى الإمارات وعدد من أعضاء السفارة المصرية.





ومن المقرر أن يلقي اللواء محمود شعراوي، كلمة أمام الجلسة الرئيسية التي سيشارك فيها وزراء من المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا تحت عنوان " التنمية الحضرية المستدامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا".





كما سيشارك الوزير شعراوي، أيضًا في الجلسة الحوارية الثالثة علي هامش المنتدى تحت عنوان "الحداثة والعادات والثقافة الموروثة .. نقاط الالتقاء الابتكارية للمدن المستدامة " ، كما سيشارك اللواء محمود شعراوي في جلسة للبنك الدولي عن المناطق التي يشارك البنك في تنميتها في دول المنطقة وعلي رأسها مصر.





من المقرر أن يعرض الوزير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج والتي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي ، كما سيشارك الوزير أيضًا في افتتاح الجناح المصري الذي سيعقد علي هامش المنتدي ، والذي سيتم خلاله استعراض أهم المشروعات والملفات التي تقوم الوزارة بمتابعتها وتنفيذها في عدد من المحافظات المصرية ومن بينها مشروع مسار العائلة المقدسة.





كما سيعقد اللواء محمود شعراوي مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الإماراتيين من بينهم جمال بن حويرب المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والمستشار الثقافى لحكومة دبى لبحث تعزيز وفتح مجالات للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة خاصة في مجالات التدريب ومحو الأمية وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية والتعرف علي تجربة الإمارات في مواجهة تحديات المدن ، بما يساهم فى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات .





كما سيلتقي وزير التنمية المحلية أيضًا مع ميمونة شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات ) لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التنمية المحلية والاستفادة من أنشطة البرنامج ، بالإضافة إلى عقد لقاءات قيادات منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية .





كما سيعقد الوزير شعراوي اجتماعا مع وفد من البنك الدولي المشارك في الاجتماعات الخاصة بالمنتدي لبحث آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .





ومن المقرر أن تشهد الزيارة أيضًا مشاركة اللواء محمود شعراوي ومحافظو القاهرة والجيزة وجنوب سيناء وقنا في الجلسة العالمية للحكومات المحلية والإقليمية والتي تنظمها منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية .





و شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، الأحد، الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى الحضرى العالمى UN Habitat الذى تستضيفه مدينة أبوظبى بالإمارات فى الفترة من 8 ـــ 13 فبراير الجارى، ويشارك فيه عدد كبير من دول العالم بالإضافة إلى 4 محافظين هم القاهرة والجيزة وجنوب سيناء وقنا.





كما تفقد اللواء محمود شعراوي، وكل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، الجناح المصرى المقام ضمن فعاليات المنتدى.





كما التقى شعراوى مع عدد من كبار الشخصيات المشاركة في المنتدي العالمي خلال تفقده الجناح المصري.





ويعتبر "المنتدى الحضري العالمي" فرصة فريدة للنقاش حول التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات العمل والالتزام بتنفيذ جداول أعمال التنمية العالمية، حيث سيكون هناك 16 اجتماع طاولة مستديرة و10 ورش عمل لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة.





كما سيتم مناقشة موضوعات تتعلق بالتقنيات الحدودية والمدن المستدامة والتخطيط الحضري والحفاظ على التراث.





وسيقام على هامش المنتدى معرض اكسبو الحضري، والذى سيقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المدن والمجتمعات والتي تضم أكثر من 180 شركة عارضة وحوالي 70 دولة.



