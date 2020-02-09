إيسترن كومباني تعلن نتيجة مزايدة لبيع قطعة أرض

كشفت الشرقية للدخان ايسترن كومباني، شركة مساهمة مصرية عن نتيجة المزايدة العلنية بنظام المظاريف المنعقدة الخميس الماضي طرح قطعة أرض فضاء بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.





قالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنه لم يتم ترسية المزايدة على أحد، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات خاصة بهذا الشأن.





وفي الأسبوع الماضي، أعلنت ايسترن كومباني نتيجة المزايدة العلنية التي انعقدت، لطرح قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية أنه تم ترسية المزايدة على صاحب أعلى سعر الذي بلغ 35160 جنيه للمتر المربع.





يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 1.05 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 991.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 3.68 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.39 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018-2019.