مصر تنقل تجربتها في مكافحة الإرهاب.. فيديو

قالت شيماء البكش، باحثة في وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الأستراتيجية، إن سبب تولي مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي جاء نتيجة للجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال توليه رئاسة مصر، لافتة إلى أنه قبل تولي الرئيس السيسي الحكم كان هناك خلاف مع الاتحاد الأفريقي.





وأضافت شيماء البكش، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح " المذاع علي قناة " دي أم سي " ، أنه بنهاية فترة تولي مصر للاتحاد الأفريقي لا ينتهي دورها في خدمة القارة، مشيرة إلى أن دولة جنوب أفريقيا هي التي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي بعد مصر.

وأكدت باحثة في وحدة الدراسات الأفريقية، أن بتولي مصر منصب السلام والأمن الأفريقي الجمعة الماضية يؤدي إلى زيادة أعبائها لحفظ القارة بأكملها، مضيفة أن مصر الآن تعمل علي نقل تجربتها في مكافحة الإرهاب لقارة أفريقيا كاملة.

وأشارت إلى أن من أكثر الدول عرضة للإرهاب هي الدول الساحلية والصحراوية، ويوجه الرئيس السيسي اليهم حملات لطرد الإرهاب ، مؤكدة أن أمن دولة واحدة يهدد أمن القارة كاملة.

وتابعت الكبش، أن الرئيس السيسي يوجه إرشادات للدول الإفريقية لمحاربة الإرهاب وليس بمساعدات خارجية ، موضحا أن فرنسا مدت يد العون لمساعدة ليبيا في محاربة الإرهاب.