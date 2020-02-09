AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يرفض مشاركة عمار حمدى مع طلائع الجيش.. ويوافق على عمرو جمال

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:57 م
عمار حمدي
عمار حمدي
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن مجلس الإدارة توصل لاتفاق رسمي مع فريق طلائع الجيش بشأن مشاركة الثنائي المعار عمرو جمال وعمار حمدي. 

وأضاف أحمد شوبير في تصريحات عبر اثير " أون سبورت اف ام " أن الأهلي وافق على مشاركة عمرو جمال مع طلائع الجيش في مباراته أمام الأهلي بينما رفض مشاركة عمار حمدي. 

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء غد في تمام الساعة السابعة والنصف على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

وأكد شوبير أن خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي سيرأس بعثة الفريق المتجهة لـ الإمارات لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري يوم 20 فبراير المقبل 

وأضاف أن محمود الخطيب رئيس النادي سيلحق بالبعثة حال انتهى من رحتله العلاجية في باريس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعب جديد يرحل عن النادي الأهلي في الشتاء.. تفاصيل

نجم الأهلي يقترب من الرحيل لطلائع الجيش

أخبار الأهلي .. محمد رمضان مفاجأة الأهلي والزمالك.. وعمار حمدي فى طلائع الجيش

عمار حمدي يكشف عن رسالة فايلر له قبل الرحيل عن الأهلي

نجم النادي الأهلي يكشف كواليس رحيله.. تفاصيل

نجم النادي الأهلي يسجل حضوره الأول مع طلائع الجيش أمام نادى مصر

ترشيحاتنا

بالقوة الضاربة.. الإسماعيلي يستقر على تشكيله لمواجهة الزمالك

السيسي: القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب

إثيوبيا.. منافس آبي أحمد يثير الجدل بسبب حرسه الشخصي

أسعار اللحوم اليوم الأحد

رسميا .. غياب نجم صن داونز عن مواجهتي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الملعقة السحرية تحميك من السكتات الدماغية ومرض السكرى

AdvertisementS

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

لم يتحقق في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.. إنجاز جديد لـ رونالدو مع يوفنتوس

تهمة فساد جديدة تعجل برحيل أحمد أحمد عن الكاف .. تفاصيل

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

نيويورك تايمز: مخالفات مالية كبيرة تحاصر الكاف.. والفيفا يتوعد

رسميا .. غياب نجم صن داونز عن مواجهتي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تقارير: الزمالك مهتم بالتعاقد مع نجم أول أغسطس الأنجولي

قبل مواجهة الأهلي.. نجم صن داونز يخضع لعملية جراحية

طارق سليمان عن رحيل إكرامي: الأهلي لايحتاج حراس جدد ونجلي ومصطفى شوبير كفاية

مدرب أسوان: الظروف العائلية لـ الصباحي دفعتني للموافقة على رحيله.. فيديو

الزمالك يسعى لفك عقدة الـ 14 عاما أمام الإسماعيلي بـ الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل سلطة الخضراوات والبيض

بدلة رياضية فوسفوري.. منة فضالي تتألق في جلسة تصوير جديدة

بـ التاتو.. ابنة حسين فهمى تثير الجدل بإطلالتها برفقة والدتها