الأهلي يرفض مشاركة عمار حمدى مع طلائع الجيش.. ويوافق على عمرو جمال





وأضاف أحمد شوبير في تصريحات عبر اثير " أون سبورت اف ام " أن الأهلي وافق على مشاركة عمرو جمال مع طلائع الجيش في مباراته أمام الأهلي بينما رفض مشاركة عمار حمدي.





ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء غد في تمام الساعة السابعة والنصف على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





وأكد شوبير أن خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي سيرأس بعثة الفريق المتجهة لـ الإمارات لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري يوم 20 فبراير المقبل





وأضاف أن محمود الخطيب رئيس النادي سيلحق بالبعثة حال انتهى من رحتله العلاجية في باريس.

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن مجلس الإدارة توصل لاتفاق رسمي مع فريق طلائع الجيش بشأن مشاركة الثنائي المعار عمرو جمال وعمار حمدي.