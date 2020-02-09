براءة اختراع تكشف خطة Apple لتطوير هاتف قابل للطي سرا

آبل " آيفون iPhone القابل للطي. أضافت شركة Apple " الأمريكية، براءة اختراع أخرى تحت رقم 10، (k851880)، إلى مجموعتها من براءات الاختراع المتعلقة بهاتفiPhone القابل للطي.





آيفون القابل للطي لن يتم إطلاقه قريبا، لكن الشركة تعمل على تطوير مثل هذا الجهاز وراء الأبواب المغلقة. وبحسب ما ذكره موقع "appleworld"، فإنالقابل للطي لن يتم إطلاقه قريبا، لكن الشركة تعمل على تطوير مثل هذا الجهاز وراء الأبواب المغلقة.





ويقول عملاق التكنولوجيا الأمريكي في معلومات براءات الاختراع، إن الأجهزة الإلكترونية تشتمل غالبا على شاشات لعرض الصورة على المستخدم، ومن الصعب دمج شاشات العرض الصلبة مثل هذه في بعض الأجهزة، مثل الأجهزة القابلة للانحناء.





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آبل ، فإن ملخص براءة الاختراع يشمل أنه: "قد يحتوي الجهاز الإلكتروني على شاشة ومفصلات مرنة، قد تكون مدعومة بدعامات معدنية، ويمكن استخدام آلية للمفصلة لضمان عدم تلف الشاشة". ووفقا لشركة، فإن ملخص براءة الاختراع يشمل أنه: "قد يحتوي الجهاز الإلكتروني على شاشة ومفصلات مرنة، قد تكون مدعومة بدعامات معدنية، ويمكن استخدام آلية للمفصلة لضمان عدم تلف الشاشة".



