براءة اختراع تكشف خطة Apple لتطوير هاتف قابل للطي سرا

أضافت شركة آبل "Apple" الأمريكية، براءة اختراع أخرى تحت رقم 10، (k851880)، إلى مجموعتها من براءات الاختراع المتعلقة بهاتف آيفون iPhone القابل للطي.
وبحسب ما ذكره موقع "appleworld"، فإن آيفون القابل للطي لن يتم إطلاقه قريبا، لكن الشركة تعمل على تطوير مثل هذا الجهاز وراء الأبواب المغلقة.
ويقول عملاق التكنولوجيا الأمريكي في معلومات براءات الاختراع، إن الأجهزة الإلكترونية تشتمل غالبا على شاشات لعرض الصورة على المستخدم، ومن الصعب دمج شاشات العرض الصلبة مثل هذه في بعض الأجهزة، مثل الأجهزة القابلة للانحناء.
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ووفقا لشركة آبل، فإن ملخص براءة الاختراع يشمل أنه: "قد يحتوي الجهاز الإلكتروني على شاشة ومفصلات مرنة، قد تكون مدعومة بدعامات معدنية، ويمكن استخدام آلية للمفصلة لضمان عدم تلف الشاشة".
وأشارت براءة الأختراع إلى أنه عندما يكون الجهاز الجديد مفتوح بشكل مسطح، فإن المفاصل ستنشر لوحين دعم داخليين يدوران في مكانهما أسفل الشاشة حتى تبقى مشدودة، وذلك لتلافي المشكلة التي واجهتها سامسونج "Samsung" الكورية، مع أول هواتفها الذكية القابلة للطي جالاكسي فولد "Galaxy Fold".