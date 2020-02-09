كيف صوّرت مملكة إبليس هلوسات أهل الحارة.. فيديو

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة إبليس" المشهد الكارتوني الذي نفذته خلال أحداث المسلسل، والذي يعكس عيون أهالى الحارة أثناء تنفيذ خطة اللعنات على أنغام أغنية "شيكا بيكا" لسعاد حسني، بعد تناولهم خبزا مطحونا بمخدر LSD.





وصرّح محمد أمين راضي، مؤلف المسلسل: "كان أساس الخطة هو أن يغيب عقل الأهالي لتنفيذها، فاستبدلنا الحشيش بمخدر الـ LSD والذي يُسبب هلوسات، ليكون عاملًا مساعدًا في جعل أهالي الحارة يرون فتحي إبليس من جديد، الفكرة كانت أن يتم نقل المشهد من عيون أهل الحارة، فتراه كارتونيًا، اقتنع بالفكرة المنتج طارق الجنايني، ونفذتها شركة Follk Creative Solutions، وأنا راضٍ عن التنفيذ تمامًا".





خطة اللعنات التي بدأ في تنفيذها أعداء مخيمر (محمد جمعة) وفتحي إبليس (صبري فواز)، تم تقديمها في سياق أحداث المسلسل بضرورة أن يرى أهل الحارة جميعهم فتحي إبليس على قيد الحياة، وبما أن هذا أمر لن يصدقه عقل، فكان الحل هو أن يغيب العقل تمامًا وتبدأ الهلوسات.





وبدأت الخطة باقتراح أزهار (غادة عادل) وضع الحشيش في عجين أرغفة العيش، لسطل جميع أهل الحارة، ويروا الخيال واقعًا، وعدّلها العجوز (محمود الليثي) في أن الحشيش سوف يحترق في الفرن، ويطوف دخانه شوارع الحارة، بجانب أن هذا ليس تأثيره، ولكن الكيمياء LSD ستذوب في العجين، وهو صنّف مجرّب، يجعلك ترى الحقيقة كارتون، فأصبحت جثّة إبليس التي سرقها عبد الله (خالد أنور) ليست لها قيمة، والعودة إلى حشو ملابس فتحي إبليس بالقطن.





ويتكوّن المسلسل من فصلين، أولهما من 15 حلقة ويعرض حصريًا على منصة شاهد VIP، وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي إبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي إبليس، تغيّر موازين القوة، ويقوم ببطولته غادة عادل، وصبري فواز، وسلوى خطاب، ورانيا يوسف، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وعلاء حسني، وأسماء جلال، ومحمد جمعة، ونانسي صلاح، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.