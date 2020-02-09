AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كيف صوّرت مملكة إبليس هلوسات أهل الحارة.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:23 م
مملكة إبليس
مملكة إبليس
Advertisements
محمد نحلة
نشرت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة إبليس" المشهد الكارتوني الذي نفذته خلال أحداث المسلسل، والذي يعكس عيون أهالى الحارة أثناء تنفيذ خطة اللعنات على أنغام أغنية "شيكا بيكا" لسعاد حسني، بعد تناولهم خبزا مطحونا بمخدر LSD.

وصرّح محمد أمين راضي، مؤلف المسلسل: "كان أساس الخطة هو أن يغيب عقل الأهالي لتنفيذها، فاستبدلنا الحشيش بمخدر الـ LSD والذي يُسبب هلوسات، ليكون عاملًا مساعدًا في جعل أهالي الحارة يرون فتحي إبليس من جديد، الفكرة كانت أن يتم نقل المشهد من عيون أهل الحارة، فتراه كارتونيًا، اقتنع بالفكرة المنتج طارق الجنايني، ونفذتها شركة Follk Creative Solutions، وأنا راضٍ عن التنفيذ تمامًا".

خطة اللعنات التي بدأ في تنفيذها أعداء مخيمر (محمد جمعة) وفتحي إبليس (صبري فواز)، تم تقديمها في سياق أحداث المسلسل بضرورة أن يرى أهل الحارة جميعهم فتحي إبليس على قيد الحياة، وبما أن هذا أمر لن يصدقه عقل، فكان الحل هو أن يغيب العقل تمامًا وتبدأ الهلوسات.

وبدأت الخطة باقتراح أزهار (غادة عادل) وضع الحشيش في عجين أرغفة العيش، لسطل جميع أهل الحارة، ويروا الخيال واقعًا، وعدّلها العجوز (محمود الليثي) في أن الحشيش سوف يحترق في الفرن، ويطوف دخانه شوارع الحارة، بجانب أن هذا ليس تأثيره، ولكن الكيمياء LSD ستذوب في العجين، وهو صنّف مجرّب، يجعلك ترى الحقيقة كارتون، فأصبحت جثّة إبليس التي سرقها عبد الله (خالد أنور) ليست لها قيمة، والعودة إلى حشو ملابس فتحي إبليس بالقطن.

ويتكوّن المسلسل من فصلين، أولهما من 15 حلقة ويعرض حصريًا على منصة شاهد VIP، وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي إبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي إبليس، تغيّر موازين القوة، ويقوم ببطولته غادة عادل، وصبري فواز، وسلوى خطاب، ورانيا يوسف، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وعلاء حسني، وأسماء جلال، ومحمد جمعة، ونانسي صلاح، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح الإعلان الأول لمسلسل «مملكة إبليس»

شاهد.. رانيا يوسف وغادة عادل في حارة الجنة بـ مملكة إبليس

شاهد.. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف مع بشرى ومنة شلبى وغادة عادل

رانيا يوسف تكشف عن شخصيتها في «مملكة إبليس» ..فيديو

كريم قاسم يجسد دور حماصة فى مملكة إبليس

عرض مسلسل إيمان العاصي مملكة إبليس.. اليوم

ترشيحاتنا

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

الأهلي يرفض مشاركة عمار حمدى مع طلائع الجيش.. ويوافق على عمرو جمال

أذكار الصباح الصحيحة مكتوبة.. رددها لتحصن نفسك من وساوس الشياطين وأعين الإنس والجن

السيسي: القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب

تعرف على أول قرارات رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد.. فيديو

AdvertisementS

لجنة برلمانية توافق بالإجماع على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

سر الناجى الوحيد.. التحريات تكشف اللغز الغامض فى مذبحة حدائق الأهرام.. تفاصيل

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

شاهد.. نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

شهود مذبحة حدائق الأهرام: استيقظنا على استغاثات الطفل .. ووجدنا الزوجة مشنوقة بكوفية والأب والرضيعة في المنور

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاحها فى الأخ الأكبر.. راندا البحيرى تستعرض جمالها بمكياج صاخب

بحضور وزراء وفنانين.. افتتاح مستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة.. صور

بـ فستان قصير ومكياج جريء .. منى ممدوح تثير الجدل من داخل سيارتها