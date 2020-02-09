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توك شو

أثق بقيادتكم الحكيمة.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للرئيس الجديد للاتحاد الأفريقى.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:59 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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شيرين عادل
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، الشكر لرئيس المفوضية الأفريقية وأعضاء الاتحاد، والذين لم يتوانوا عن تقديم جميع سبل الدعم والمساعى التى شهدها العالم. 

كما وجه الرئيس السيسى، الشكر والتقدير لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا الذى سيتسلم مهام رئاسة الاتحاد الأفريقى بداية من اليوم.

وأكد ثقته غير المتناهية في القيادة الحكيمة والفعالة للرئاسة الجنوب الأفريقية للاتحاد الأفريقى، لافتا إلى دعمه الوافر لجميع المبادرات التى سيطلقها الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقى. 

يشارك الرئيس السيسي في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي تعقد حاليًا في أديس أبابا، في إطار القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين.

وسيلقى الرئيس كلمة أمام القمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، وما تم من اجتماعات أفريقية سواء في مصر أو في دول القارة، كما يعرض رؤية مصر، فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن تجرى اليوم مراسم تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا.
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