أثق بقيادتكم الحكيمة.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للرئيس الجديد للاتحاد الأفريقى.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، الشكر لرئيس المفوضية الأفريقية وأعضاء الاتحاد، والذين لم يتوانوا عن تقديم جميع سبل الدعم والمساعى التى شهدها العالم.





كما وجه الرئيس السيسى، الشكر والتقدير لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا الذى سيتسلم مهام رئاسة الاتحاد الأفريقى بداية من اليوم.





وأكد ثقته غير المتناهية في القيادة الحكيمة والفعالة للرئاسة الجنوب الأفريقية للاتحاد الأفريقى، لافتا إلى دعمه الوافر لجميع المبادرات التى سيطلقها الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقى.



