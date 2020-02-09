لمواجهة كورونا.. وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بمطار الأقصر الدولي.. تشدد على ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.. وتنفيذ 80% من الوحدتين

وزيرة الصحة تشيد بـ:

معدلات التنفيذ بوحدتي صحة الشيخ موسى والحبيل

وحدة صحة الشيخ موسى تخدم حوالي 24 ألف مواطن

سرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة





تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدتى طب الأسرة " الشيخ موسي، والحبيل"، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بالوحداتين، مؤكدة ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.





وقال مجاهد إن الوزيرة تفقدت وحدة صحة الشيخ موسي، والتي تخدم حوالي 24 ألف مواطنا، وخلال الزيارة وجهت باختبار أنظمة الالكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار وإطفاء واستدعاء وغيرها، ووجهت بسرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة، مشيدة بمعدلات الزمنية للتنفيذ، والتى تخطت نسبة 80%.





كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الحبيل، و التى تخدم حوالي 23 ألف مواطنا، مشيدة بمعدل التنفيذ، موضحة أنه جار توريد كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.





وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مطار الأقصر الدولي، في إطار جولتها التفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن وزيرة الصحة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الأقصر الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) إلى مصر، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.





وقال "مجاهد"، إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة على ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبي، وكافة العاملين بالمطار، كإجراء احترازي، ومتابعة كافة المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.





وأضاف أن وزيرة الصحة أكدت على عدم اكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر، مشيدةً بما يقوم به فريق الحجر الصحي بكافة الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.





وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تقوم بها وزيرة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل ميدانيًا، مشيرًا إلى أن الوزيرة ستبدأ جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظة ( وحدات، ومستشفيات)، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.





يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية - السويس - الأقصر -أسوان -جنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.



