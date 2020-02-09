وفد سياحي مشيدا بالأمان في مصر: هنيجي تاني.. ودير درنكة مزار سياحي تاريخي

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ بديوان عام المحافظة وفدًا سياحيًا يضم 10 سائحين متعددي الجنسيات، على هامش زيارتهم لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنشيط الحركة السياحية وتنشيط رحلات زيارة دير المحرق بالقوصية ودير السيدة العذراء بدير درنكة "محطتى مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة " بحضور عثمان الحسينى مدير عام هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة.

وأشاد الوفد السياحي ،بكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي لمسوه خلال زيارتهم للمحافظة، واصفين زيارتهم لدير السيدة العذراء بدير درنكة بأنها زيارة لإحدى المحطات التاريخية والدينية الهامة، كما أشادوا بالمنتجات والمعروضات اليدوية التي تعبر عن التراث الاسيوطى قائلين: " نحن مغرمون بمصر والأماكن السياحية والاثرية بها "، مؤكدين على تكرار زيارتهم للمحافظة مرة اخرى.





وعبر محافظ أسيوط – خلال الاستقبال – عن سعادته لاستقبال الوفد السياحي وحرصه على زيارة المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة معلنًا دعمه الكامل لتطوير مسارات رحلة العائلة المقدسة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتطوير المسار واستقبال السياح من كافة أنحاء العالم.

وقدم محافظ أسيوط للوفد السياحى بعض الكتيبات والاسطوانات المدمجة بمختلف اللغات لأهم الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة وتاريخ محطات مسار رحلة العائلة المقدسة تنشيطًا للحركة السياحية .

واصطحب محافظ أسيوط الوفد السياحى لتفقد معرض الحرف والمشغولات اليدوية الخشبية بالديوان العام وعرض الصور الفوتوغرافية لأهم المشروعات القومية والافتتاحات بالمحافظة والمبادرات المجتمعية التى تم تنفيذها وبعض أنشطة وجولات المحافظ الميدانية.