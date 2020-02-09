طرق سهلة وبسيطة لنجاح الحياة الزوجية.. فيديو

قال الدكتور طارق الياس أستاذ العلاقات السلوكية، أنه لاستمرار الزواج يجب التكافؤ بين الزوجين، لافتا إلى أن المشاركة بين الزوجين ليست مادية فقط بل في مناحي الحياة.





وأضاف طارق إلياس خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح " المذاع علي فضائية " دي أم سي " ، أن الزوج والزوجة يجب أن يكون التعامل بينهما بتفاهم في جميع أمور الحياة، ولا يجب المعاملة بطريقة الأمر لأنها تضعف العلاقة بين الزوجين.

وأشار الدكتور إلياس، إلى أنه يجب على الزوج والزوجة مراعاة الأولويات المنزلية والبعد عن التفاهات، ويجب علي الزوجة أن تكون صمام الأمان للأسرة والمنزل.

وتابع طارق إلياس، أن المعاملات المادية تختلف من أسرة الى أخرى.