ثقافة النواب: الإخوان استخدمت الشائعات لإحباط المواطنين

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فؤاد عشماوى، حول الشائعة التى ترددت مؤخرا عن صرف ١٢٥٠ جنيها لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين.





وقال النائب أسامة شرشر، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن جماعة الإخوان استغلت مثل تلك الشائعات، لإصابة المواطنين بالإحباط والترويج بأن الدولة لا تفى بوعودها، رغم أنه لم يخرج مسئول حكومى بأى تصريح حول تلك المبادرة.





وتابع أن هذه الشائعة كانت سببا رئيسيا فى استدعاء وزارة الإعلام من جديد، خاصة أن الهيئات الإعلامية المختلفة، لم تصدر أى بيان لنفى مثل تلك الشائعات التى استغلها الإخوان لخلق حاجز من عدم الثقة بعد استغلال اسم رئيس الجمهورية لخلق بلبلة.





وأشار شرشر، إلى أن الأجهزة الإعلامية والهيئات الوطنية لم تتصد لمثل تلك الشائعة وكأنها فى وادى والدولة فى وادى آخر مؤكدا أن هناك بعض الصحف التى نقلت مثل تلك التصريحات المغلوطة.





وطالب شرشر بضرورة عقد جلسات استماع المتحدثين الرسميين بمختلف الوزارات، للاستماع إليهم والاستعانة بخبراء متخصصين لتدريبهم على سرعة مواجهة الشائعات.





وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع، بتوجيه سؤال لرئيس الغرف التجارية للاستفسار عن موقف المبادرة الزاما لما أعلنت عنه باعتبار أن الشائعة صدرت من أحد أعضائها.





كما أوصت اللجنة بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام، لاستبيان الحقائق ومواجهة الشائعات.



