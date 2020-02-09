بحضور وزراء وفنانين.. افتتاح مستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة.. صور

شارك كل من المهندس أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن، والمهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، والفنان هاني رمزي، وعدد من الشخصيات العامة، في افتتاح مستشفى الناس الخيرية للأطفال الأول بالشرق الأوسط بشبرا الخيمة.





وقدّم حفل الافتتاح النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، وشارك فيه حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من الشخصيات العامة.





ويعد مستشفى الناس للأطفال الخيري الجديد بحي غرب شبرا الخيمة أكبر المراكز الطبية المتميزة للأطفال على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعل هذا صرحا طبيا عملاقا تزهو به مصر، كلها إذ يعد نموذجا مشرفا للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لخدمة المواطن، وتتولى النائبة

أنيسة حسونة منصب المدير التنفيذي للمستشفى.





وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو ٦٠٠ سرير، كما يضم المستشفى 10 غرف للعمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية، وبه أحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع، ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في مصر ويتميز بسرعته الفائقة في تصوير

أشعة قلب الأطفال وحديثي الولادة بجرعة محدودة جدا لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي حماية للأطفال الصغار وصحتهم وأيضًا للجهاز قدرة فائقة على تقديم صور شديدة الوضوح والدقة للقلب والأوعية الدموية.

يذكر أن المستشفى فتح أبوابه لخدمة جميع المرضى بالمجان حيث بدأ نشاطه وخدماته في مبنى أمراض وجراحة القلب للأطفال أولا، حيث تتسبب هذه الأمراض في وفاة العديد من الأطفال في جمهورية مصر العربية، فضلا عن وجود قائمة انتظار طويلة لهذه الجراحات، ويأمل المستشفى في سد الفجوة ما بين أعداد الأطفال المصابين بأمراض القلب وبين الحالات التي يتم علاجها حاليًّا من قِبل الهيئات والجهات الطبية المختلفة، وذلك إيمانًا من فريق المستشفى بحق كل طفل في الحياة بصحة وقلب سليم، وقد بدأت العيادات الخارجية في استقبال أوراق الحالات لبحثها وتحديد موعد دخولها.