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محافظات

إعادة تأهيل 50 منزلا بقريتي النجيلى والحوم بأبو المطامير بالبحيرة.. صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على أهمية دور صندوق "تحيا مصر"  برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات التي يقدمها لأبناء المحافظة وخاصة فى مشروعات إعادة الإعمار والبناء والقوافل الصحية وتبنيه للعديد من المبادرات مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة مما كان له بالغ الأثر والمردود الإيجابي لأبناء المحافظة . 

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وأشاد اللواء المحافظ بدور جمعية الأورمان ونشاطها الخدمي والخيرى بمدن ومراكز المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم. 


وأشار المحافظ إلى التعاون والتنسيق بين  جمعية الاورمان وصندوق تحيا مصر فى إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا  بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا والفئات المحتاجة ومساعدة الارامل والمرضى واليتامى ومحدودي الدخل هم وأبناؤهم من الطلبة والطالبات في مراحل التعليم المختلفة خاصة بالقرى الأكثر فقرًا. 


وثمن اللواء آمنة دور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى المساهمة مع الأجهزة التنفيذية فى تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلى رعاية الأيتام وتقديم كل أنواع الدعم المادى والعينى لهم. 


ومن جانبه أعلن عادل درغام - مدير جمعية الأورمان بالبحيرة عن التعاون مع صندوق تحيا مصر فى البدء فى إعادة تأهيل 50 منزل بقريتي النجيلى و19 بمركز أبو المطامير بتكلفة اجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه بواقع 25 منزل بكل قرية حيث بلغت تكلفة المنزل الواحد 50 ألف جنيه ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال ثلاثة أشهر. 

  
وأوضح درغام أن أعمال  إعادة التأهيل تشمل  سقف المنزل والمحارة والكهرباء والسباكة وتركيب السيراميك وتركيب جميع النجارة وتشطيب الدهانات. 

إعادة تأهيل 50 منزلا بقريتي النجيلى والحوم بأبو المطامير بالبحيرة.. صور
إعادة تأهيل 50 منزلا بقريتي النجيلى والحوم بأبو المطامير بالبحيرة.. صور
إعادة تأهيل 50 منزلا بقريتي النجيلى والحوم بأبو المطامير بالبحيرة.. صور
إعادة تأهيل 50 منزلا بقريتي النجيلى والحوم بأبو المطامير بالبحيرة.. صور
إعادة تأهيل 50 منزلا بقريتي النجيلى والحوم بأبو المطامير بالبحيرة.. صور
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