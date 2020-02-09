مصر للطيران: نسعى للمنافسة وخطة لزيادة الأرباح وزيادة أسطول الشركة

عرض إيهاب غازى مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خطة الوزارة للارتقاء بصناعة النقل الجوى ودفع الاقتصاد القومي وتعزيز الربحية والاستثمار والنهوض بالعامل البشري.





وأشار غازي خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بالبرلمان إلى تبني خطة تطوير الأسطول الجوي واستكمال إعادة هيكلة الشركة القابضة للطيران و تطوير البنية المعلوماتية والتحتية، بالإضافة لتبني خطة استراتيجية لتنمية حجم أعمالها ومضاعفة أرباحها وزيادة عدد الطائرات و تطوير الأسطول و زيادة عدد الركاب و التوسع في شبكة الخطوط و إنشاء شركة طيران منخفضة التكاليف.

ولفت غازي إلى أن الخطة تستهدف تسهيل إجراءات الحصر على تأشيرات الدخول و الترانزيت لتنمية الحركة ، بما يحقق الأهداف المرجوة من جانب الدولة.