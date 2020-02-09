بعد 30 سنة سيرا على الأقدام بائعا للصحف.. محافظ البحر الأحمر يوفر مكانا لـ«بائع جرايد» بالغردقة

كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة بسرعة بحث حالة بائع جرائد من ذوى الاحتياجات وتوفير سبيل للعيش الكريم ومصدر رزق يمكنه على مواجهة أعباء المعيشة خاصة وانه يمارس مهنة بيع الصحف لأكثر من 30 عاما سيرا على الأقدام ويعمل قرابة ال18 ساعة يوميا لتوفير قوت يومه ولديه 5 بنات.





على الفور كلف رئيس مدينة الغردقة بركات القاضى مدير إدارة المتابعة بالوحدة المحلية بتوفير إشغال طريق بإحدى المناطق الحيوية بعد مقابلة بائع الجرائد كى يستطيع من خلالة بيع الصحف وبعض مستلزمات البقالة الخفيفة.





ومن جانبه أكد رئيس مدينة الغردقة اللواء عاطف وجدى أن قرار توفير إشغال طريق لهذا البائع جاء بتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وفى إطار اهتمام الدولة، بتلك الفئة الهامة التي تمثل نحو 15 % من المجتمع المصرى، فالرئيس عبدالفتاح السيسى متهم جدًا بقضايا ذوي الإعاقة.





أوضح وجدى أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر دائما هى وضع احتياجات المواطنين فى أولويات العمل الحكومى من خلال منظومة متكاملة من العمل الخدمى.





وتابع وجدى حرص محافظ البحر الأحمر على خدمة المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم، كان سبب فى إرساء مبدأ المواطن اولا مضيفًا أن الاهتمام بالمواطن من أهم أولويات المحافظة.

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