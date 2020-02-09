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برلمان

شاكر: 57 مليار جنيه مستحقات وزارة الكهرباء لدى شركات ومؤسسات مختلفة

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:17 م
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن إجمالي المبالغ التي تحق لوزارة الكهرباء لدى شركات ومؤسسات مختلفة بالدولة المصرية تبلغ 57 مليار جنيه طبقا لآخر إحصائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، مؤكدا أن الجميع في الدولة المصرية يعلم أن الصناعة والزراعة هي مقومات التنمية لمصر.

ولفت إلي  أنه يتم العمل كحكومة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية علي تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة من أجل ذلك، كانت الطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتي مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الانتاج أضعافا كثيرة والعمل علي أن يكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية علي ارض مصر وبحيث يكون لكل قرية مدخلين ومصدرين للتغذية  بدلا من مدخل واحد ومصدر واحد للتغذية.
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