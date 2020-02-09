نائب محافظ المنيا لطلاب المدارس مصر آمنة وبخير ولكن يجب أن نلتزم بمعايير الوقاية

قال الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا إن مصر أمنة وبخير ولا يوجد لدينا آية حالات إصابة بفيروس كورونا ولكن يجب أن نلتزم بمعايير الوقاية.
جاء ذلك خلال جولة لنائب المحافظ علي مدارس مدينة المنيا رافقه فيها محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد أبو العيون مدير الإدارة التعليمية تفقدوا خلالها مدرسة ناصف الإعدادية وأبناء الثورة الابتدائية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني من بداية طابور الصباح
واطمأن نائب المحافظ على مستوي النظافة بالمدرسة والمستوى التعليمي ونصح الطلاب بالنظافة الشخصية مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات للوقاية من الأمراض وحث الطلاب علي الاجتهاد والتفوق من اجل بلادهم فهم مصدر الثروة الحقيقة لبلادنا وهم سواعد الأمة ومستقبلها
المشرق.
وطالب أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بعمل فعالية لاختيار أفضل فصل بكل مدرسة يلتزم بمعايير الوقاية المعلمين والمعلمات بتخصيص وقت في بداية كل حصة دراسية لتدريب الطلاب علي طرق الوقاية من فيروس كورونا مع العمل علي ملاحظة الطلاب داخل الفصول لفرز وملاحظة أي طالب يعاني من أعراض البرد.