نائب محافظ المنيا لطلاب المدارس مصر آمنة وبخير ولكن يجب أن نلتزم بمعايير الوقاية

قال الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا إ ن مصر أمنة وبخير ولا يوجد لدينا آية حالات إصابة بفيروس كورونا ولكن يجب أن نلتزم بمعايير الوقاية.



جاء ذلك خلال جولة لنائب المحافظ علي مدارس مدينة المنيا رافقه فيها محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد أبو العيون مدير الإدارة التعليمية تفقدوا خلالها مدرسة ناصف الإعدادية وأبناء الثورة الابتدائية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني من بداية طابور الصباح