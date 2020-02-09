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محافظات

خلال جولته بالمنصورة .. محافظ الدقهلية يعلن عن تطوير ميدان الطميهي خلال 3 أسابيع ونقل موقف الشيخ حسانين

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بجولة ميدانية مفاجأة بمدينة المنصورة تفقد خلالها ميداني الشيخ حسانين والطميهي وشارع العباسي. 

وقرر محافظ الدقهلية البدء اليوم في إجراءات نقل موقف الشيخ حسانين واعادة تأهيل وتطوير الميدان وتقليل مساحة(الصينية) لخلق مساحات جديدة لتسهيل حركة السير للسيارات والمشاة ،ووجه لرئيس حي غرب المنصورة برفع كافة تراكمات القمامة وتحسين مستوى النظافة اليوم وكل يوم على مستوى الحي بأكمله. 

وتفقد محافظ الدقهلية ميدان الطميهي ووجه لرئيس الحي برفع كافة تراكمات القمامة،وطلب من مدير إدارة المرور برفع جميع السيارات(الراكنة) بالميدان  وقال "ولا عربية أشوفها راكنة في الميدان وتعطل الحركة وتشوه المنظر"وطلب من مدير شرطة المرافق برفع كافة الاشغالات بالأماكن التي تفقدها .

وأكد محافظ الدقهلية للمواطنين الذين إلتقى بهم أن ميدان الطميهي سيتم تطويره خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر ليكون من أجمل ميادين المحافظة،مشيرا إلى أن عمليات تحسين مستوى النظافة لن تتوقف. 

وعلى هامش جولة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أصدر اليوم قرارا برفع جميع السيارات المركونة منذ سنوات بنطاق المحافظة.
خلال جولته بالمنصورة .. محافظ الدقهلية يعلن عن تطوير ميدان الطميهي خلال 3 أسابيع ونقل موقف الشيخ حسانين
خلال جولته بالمنصورة .. محافظ الدقهلية يعلن عن تطوير ميدان الطميهي خلال 3 أسابيع ونقل موقف الشيخ حسانين
خلال جولته بالمنصورة .. محافظ الدقهلية يعلن عن تطوير ميدان الطميهي خلال 3 أسابيع ونقل موقف الشيخ حسانين
خلال جولته بالمنصورة .. محافظ الدقهلية يعلن عن تطوير ميدان الطميهي خلال 3 أسابيع ونقل موقف الشيخ حسانين
خلال جولته بالمنصورة .. محافظ الدقهلية يعلن عن تطوير ميدان الطميهي خلال 3 أسابيع ونقل موقف الشيخ حسانين
خلال جولته بالمنصورة .. محافظ الدقهلية يعلن عن تطوير ميدان الطميهي خلال 3 أسابيع ونقل موقف الشيخ حسانين
خلال جولته بالمنصورة .. محافظ الدقهلية يعلن عن تطوير ميدان الطميهي خلال 3 أسابيع ونقل موقف الشيخ حسانين
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