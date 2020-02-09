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ممثل مبادرة إسكات البنادق: أسباب النزاع في إفريقيا مختلفة

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
قال رمضان العمامرة ممثل الاتحاد الإفريقي لمبادرة إسكات البنادق، إن لإفريقيا خطة قوية من أجل النهوض بالسلم والأمن.

وأضاف ممثل الاتحاد الإفريقي لمبادرة إسكات البنادق، خلال كلمته بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أن أسباب النزاع في المنطقة الإفريقية مختلفة ومنها المنافسة الطائفية والخلافات السياسية والسعي من أجل الحصول على السلطة والموارد الطبيعية وفوائدها.

وتابع ممثل الاتحاد الإفريقي: تركيزنا في رئاسة الاتحاد الإفريقي الجديد سيكون لإشراك كل مستويات المجتمع من نساء وشباب وإشراك الدول المجاورة في العملية السلمية.

يذكر أن يشارك الرئيس السيسي في قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية التي تعقد حاليا فى أديس أبابا في إطار القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين.

وألقى الرئيس السيسي كلمة أمام القمة، استعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، وما تم من اجتماعات إفريقية سواء فى مصر أو في دول القارة، كما يعرض رؤية مصر، فيما يخص خريطة الطريق الإفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.

وتجرى اليوم مراسم تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقي من مصر إلى جنوب إفريقيا.
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