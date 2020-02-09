ممثل مبادرة إسكات البنادق: أسباب النزاع في إفريقيا مختلفة

قال رمضان العمامرة ممثل الاتحاد الإفريقي لمبادرة إسكات البنادق، إن لإفريقيا خطة قوية من أجل النهوض بالسلم والأمن.





وأضاف ممثل الاتحاد الإفريقي لمبادرة إسكات البنادق، خلال كلمته بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أن أسباب النزاع في المنطقة الإفريقية مختلفة ومنها المنافسة الطائفية والخلافات السياسية والسعي من أجل الحصول على السلطة والموارد الطبيعية وفوائدها.





وتابع ممثل الاتحاد الإفريقي: تركيزنا في رئاسة الاتحاد الإفريقي الجديد سيكون لإ شراك كل مستويات المجتمع من نساء وشباب وإشراك الدول المجاورة في العملية السلمية.



