فتاوى تشغل الأذهان: هل يجوز للأب أن يهب لأبنائه ما يشاء؟ حكم سجود السهو إذا نسي المصلي قول سمع الله لمن حمده.. وهل يغفر الله التقصير في الصلاة.. وما حكم شحن الهاتف في المسجد

فتاوى تشغل الأذهان:

= هل يجوز للأب أن يهب لأبنائه ما يشاء حال حياته؟

= حكم سجود السهو إذا نسي المصلي قول سمع الله لمن حمده

= هل يغفر الله التقصير في الصلاة؟

= حكم شحن الهاتف في المسجد





تلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.





وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدار الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للأب أن يهب ما يشاء لأبنائه حال حياته، مشيرًا أن هذا التصرف يسمي هبة أو عطية وليست من الميراث في شيء.





وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للأب أن يهب لأبنائه ما يشاء من ممتلكاته حال حياته؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» أن ما يعطيه الأب لأبنائه حال حياته على سبيل الهدية لا يشترط فيه أن يوزيع بنسب الميراث.





وأوضح أمين الفتوى أنه يجوز للأب أن يعطي لأبنائه ما يشاء ولا يلزمه في ذلك المساواة بينهم؛ فيباح له أن يوزيع هذه الهبة بين أبنائه بالتساوي ويجوز أن يعطي أحد أكثر من الآخر ويمكنه أيضًا أن يوزع بينهم بنسب الميراث.

وتابع أنه من العلماء من اشترط في الهبة التي يعطيها الأب لأبنائه حال حياته أن تكون بنسب الميراث ومنهم من لم يشترط ذلك؛ فيجوز له المساواة بينهم، مختتمًا: "والراجح عند العلماء أنه حر في ماله يوزعه كيفما يشاء وهو على قيد الحياة".

من جانبه، نبه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن استبدال المصلي لذكر من الأذكار بذكر آخر في الصلاة لا يوجب سجود السهو.





وأفاد عويضة عثمان في فتوى له، ردا على سؤال: ما حكم قول «الله أكبر» بدل «سمع الله لمن حمده» في الصلاة؟ أن الصلاة صحيحة ولا يجب على المصلي الإتيان بسجود السهو.





ولفت إلى أن التكبيرات -عدا تكبيرة الإحرام- في الصلاة وقول «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع من السنن القولية في الصلاة، ولا يجبر تركها أو الخطأ فيها بسجود السهو، سواء فعل ذلك عمدًا أم سهوًا.

"كنت متقطعا فى الصلاة ولكن انتظمت فهل يغفر الله تقصيري فى الصلاة؟ وهل في دعاء أقوله لأنى أتكاسل عن قراءة القرآن؟" سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عثمان، قائلًا: إن الله غفور رحيم، فطالما إنك تبت وأصبحت تؤدي ما عليك من فرائض سيغفر الله لك ذنوبك وتقصيرك فى الصلاة، ويتوب الله على من تاب" كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.





وأضاف: "ولكن عليك أن تؤدي الصلوات التى لم تكن تصليها فقضاء الصلاة دين فى رقبة صاحبه إلى أن يقضيها".

وواصل أنه بالنسبة أنك تتكاسل عن قراءة القرآن فعليك أن تجاهد نفسك فى فعل الخير وفى قراءة القرآن والعبادات وبذكر الله وبترك الحرام.

"ما حكم شحن الهاتف في المسجد وهل يجوز استعمال كهرباء المسجد لمنافع شخصية؟"، سؤلان قد يترددان على أذهان البعض، وأجابت عنهما دار الإفتاء المصرية من خلال سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بـ "يوتيوب" يقول صاحبه: «هل يجوز شحن الهاتف في المسجد؟».





وأفاد الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه لا يجوز شحن الهاتف في المسجد إلا في حالة الضرورة القصوى.





وقال «عثمان» في إجابته عن السؤال إن جميع المصالح المتعلقة بالمسجد هي وقف عليه، ولا يجوز استخدامه في أي مصالح شخصية وذلك كالمنافع المرتبطة به من ماء وكهرباء.





وأضاف أنه يجوز شحن الهاتف في المسجد في حالة الضرورة القصوى فقط كمن كان في بلد غريب وعلى سفر ولا يجد حلًا متاحًا له سوى أن يشحنه في المسجد، مختتمًا أن الأفضل تجنبه إن كان يمكنه اللجوء إلى حل آخر.