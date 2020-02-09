متخصص في الشأن الإفريقي: مصر حققت طفرة فى القارة السمراء.. فيديو

قال الدكتور خالد فهمي المتخصص في الشئون الإفريقية، إن مصر خلال عام حققت طفرة في العلاقات الإفريقية مع الدول الأوروبية والأجنبية، لافتا إلى أن مصر أحدثت نقلة نوعية ووضعت قارة أفريقيا علي الخريطة الدولية بشكل جديد.

وأضاف خالد فهمي خلال لقائه ببرنامج " إكسترا نيوز "، أن القارة تتمتع بثروات ومقاومات اقتصادية عالية، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تعمل الآن على تحقيق أجندة 2036.

وأكد المتخصص في الشئون الإفريقية، على استمرار جهود القارة بالمشاركة مع مصر لتحقيق التقدم والازدهار وتكملة لما سبق من جهود ، مضيفا أن مصر منبع الخبرات للدول الأفريقية والتي تعمل علي تنقلها لكافة الدول داخل القارة.

وأشار إلى أن من أولويات مصر خلال فترة توليها منصب الإتحاد الإفريقي هو تحقيق الأمن والاستقرار بجانب التنمية الاقتصادية .

وتابع فهمي المتخصص في الشئون الإفريقية بأن مصر استطاعت حل بعض النزاعات المتواجدة بالقارة وتسوية المشكلات بين الدول الأفريقية على المستوى الداخلي والخارجي.