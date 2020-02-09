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أخبار البلد

12 مرشحا بعمومية ومجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:48 م
الصحف القومية - ارشيف
الصحف القومية - ارشيف
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسة أخبار اليوم، أوراق ما يقرب من 12 مرشحا.

وضمت قائمة المرشحين ترشح خيرى حسين المرشح للجمعية العمومية عن الصحفيين ووائل إسماعيل وناصر الشاهد لعضوية مجلس الإدارة عن الإداريين وهلال إبراهيم وهشام السيد لعضوية الجمعية العمومية عن الإداريين.

بدأت اللجان المختصة بالمؤسسات الصحفية القومية فى تلقى أوراق الراغبين فى الترشح على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بداية من اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل.

وتقرر إجراء الانتخابات لمؤسسة الأهرام يوم الخميس الموافق ٥ مارس، ومؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد الموافق ٨ مارس.

ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية" ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس، ومؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠.
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