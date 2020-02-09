12 مرشحا بعمومية ومجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم



تلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسة أخبار اليوم ، أوراق ما يقرب من 12 مرشحا.





وضمت قائمة المرشحين ترشح خيرى حسين المرشح للجمعية العمومية عن الصحفيين ووائل إسماعيل وناصر الشاهد لعضوية مجلس الإدارة عن الإداريين وهلال إبراهيم وهشام السيد لعضوية الجمعية العمومية عن الإداريين.





بدأت اللجان المختصة بالمؤسسات الصحفية القومية فى تلقى أوراق الراغبين فى الترشح على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بداية من اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل.





وتقرر إجراء الانتخابات لمؤسسة الأهرام يوم الخميس الموافق ٥ مارس، ومؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد الموافق ٨ مارس.



