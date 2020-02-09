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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية.. أول يوليو

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:37 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
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علياء فوزي
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى الأول من يوليو 2020 ضمن خطة انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.

وأضاف هشام توفيق، فى تصريحات له، أن الحكومة أتاحت من خلال الحى الحكومى حوالى 10 آلاف شقة للموظفين المقرر انتقالهم إلى مقار الوزارات والأجهزة الحكومية بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن عدد العاملين بديوان وزارة قطاع الأعمال العام نحو 170 موظفا، ولن ينتقلوا جمعيا إلى المقر الجديد، وبقاء آخرين فى عقارات تابعة للوزارة لممارسة عملهم. 

فى سياق آخر، كشف وزير قطاع الأعمال العام أنه خلال زيارته لدولة الكاميرون الشهر الماضى تمت مناقشة إمكانية الحصول على حق انتفاع لإحدى الغابات ودراسة إقامة مصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالكاميرون، بالإضافة إلى مباحثات مع دولة الجابون للتعاون فى مشروعات رصف الطريق، حيث تم بحث طريق تمويل تلك المشروعات بصفقات متكافئة. 
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