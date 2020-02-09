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محافظات

محافظ الجيزة يتابع سير العملية التعليمية في أول أيام التيرم الثانى.. شاهد

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:35 م
متابعة سير الدراسة
متابعة سير الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي
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محمد الصاحى

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام العملية التعليمية بمدار المحافظة، في أول أيام الفصل الددراسي الثاني، على مستوى مدارس المحافظة والتي تبلغ 3748مدرسة وتضم مايقرب من 2299125 طالب وطالبة.

وإستهل خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بداية الفصل الدراسي الثاني بزيارة مدرسة الأورمان الثانوي بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية شاركة في الزيارة الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،وقام تهنئة الطالبات وجميع العاملين ببدء الفصل الدراسي الثاني متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج التى نفخر بها جميعًا، مشددا على على الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الأمراض من خلال النظافة الدائمة ونشر الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية والوقاية من الأمراض بأماكن ظاهرة داخل المدارس.

من جانبه شدد وكيل وزارة الصحة بالجيزة على ضرورة التطهير الكامل والمستمر والشامل للمدارس وكذا الفصول والحمامات بإستخدام المطهرات اللازمة والتهوية الجيدة للفصول الدراسية مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب .

وأكد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية مع الأمراض المعدية، والالتزام بالشروط الصحية، الواجب توافرها في كافة مدارس المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وتناقش مع الطالبات للتأكد من معرفتهم بالمرض وكيفية الوقاية والإجراءات اللازمة في حالة ظهور الأعراض ، وإتخذت جميع المدارس على مستوى المحافظة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية .

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم إنتهت من أعمال التجهيزات النهائية للمدارس لتستقبل الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أنه تم توجيه شركتي مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بإنهاء إدخال المرافق اللازمة للمدارس المقرر دخولها الخدمة بالفصل الدراسي الثانى.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بوجود أي مخلفات أو إشغالات وتمشيط دوري لها.

وتم التأكيد علي الإجراءات الوقائية التي يجب إتخاذها بالمدارس ضد أي أمراض وفيروسات وذلك من خلال توعية الطلاب وأولياء الأمور عن طريق التعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه في طابور الصباح وإقامة ندوات بالإستعانة بأطباء متخصصين للتوعية ولوحات إرشادية و عقد إجتماعات توعيه بمجلس الأباء والأمناء والمعلمين وعرض فيديوهات تعليمية للطلاب بحجرات الأوساط المتعددة بالمدارس .

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