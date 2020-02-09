الاستثمار المؤثر بين الأساطير والحقائق.. محاضرة بـ المصرى للدراسات الاقتصادية غدا

ويتحدث في هذه المحاضرة مورجان سايمون الشريك المؤسس لمجموعة Candide، ويعقب عليها كل من الدكتور على عونى، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال ومدير مركز جون جوهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المد نية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية؛ ويرأسها عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.





وتناقش المحاضرة مفهوم "الاستثمار المؤثر" وهو مفهوم جديد تماما ينطوي على العديد من الأسئلة والتناقضات: هل يمكنك كسب المال وإحداث التأثير الاجتماعى في آن واحد؟ وكيف نعرف متى يكون التأثير إيجابيا حقا؟





وخلال المحاضرة تعرض سايمون- ذات الخبرة الطويلة التي تصل إلى 18 عاما في مجال الاستثمار المؤثر- تقييمها للعقد الماضى من حيث التأثير، وتشارك الحضور رؤيتها لمستقبل هذا المجال وفرصه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.