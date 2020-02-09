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منوعات

مريضة نفسية.. القبض على مدرسة بعد تصويرها وهي تتحرش بالأطفال

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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مريم صليب
تلقت الشرطة بلاغات من أولياء الأمور بشأن مدرسة تعمل في حضانة يتركون أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 -6 سنوات بسبب مدرسة بعينها اشتكى منها أكثر من طفل. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشرطة ألقت أمس القبض على مدرسة تبلغة من العمر 31 عاما، بعد اتهامها بالتحرش بالأطفال في الحضانة التي كانت تعمل فيها وتهديدها للأطفال بألا يخبروا أحدا. 

وحسب ما ورد في تحقيقات الشرطة، فإن تلك المدرسة هددت الأطفال بالضرب إذا تحدثوا عن ما قامت به، إلا أن هناك طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات فضحتها بعد إصابتها بحالة هيستيرية ونتج عنها بكاء مستمر وتبول لا إرادي. 

تحدثت والدة الطفلة مع ابنتها، وقالت الصغيرة إن هناك مدرسة في الحضانة تتحرش بها وتلمس جسدها، فقررت الأم الإبلاغ عن المدرسة، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة في الحضانة تأكدت الشرطة أن المدرسة تتحرش بالأطفال بعد ظهور أكثر من واقعة خلال الكاميرات. 

ألقت الشرطة القبض على المدرسة واعترفت أنها كانت تتحرش بالأطفال وتهددهم، لكن تبين من التقرير الطبي أنها تعاني من حالة نفسية. 
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