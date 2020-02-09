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اقتصاد

لمن يزيد دخله عن مليون جنيه.. اقتراح بفرض ضرائب تصاعدية تبدأ من 22.5%

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:56 م
نقود مصرية
نقود مصرية
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آية الجارحي
اقترح خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة الدراسات والأبحاث الاقتصادية، فرض ضريبة تصاعدية على الدخول سواء للأفراد والمؤسسات والشركات، لتبدأ من 22.5% لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا بحد أقصى 30 %.

وأشار الشافعي في تصريحات له اليوم، إلى أن الكثير من الدول تطبق هذا النظام، لأنه لا يمكن المساواة في فرض الضرائب بين أصحاب الشركات العملاقة وبين محل صغير لبيع التجزئة.

وأكد خالد الشافعى، أهمية توحيد القوانين الضريبية في مصر، والوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عيها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولانهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية التى وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.

وقال إن هناك عدة تشريعات تحتاج إلى تنقيحها وتبسيطها، بل ودمجها في قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية، مشيرا إلى أن قوانين ضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية، تحتاج إلى مزيد من التبسيط بل لابد من البحث عن وسيلة لدمجهم، لتبسيط التعامل الضريبى، الذى يتخلله بيروقراطية واضحة، تؤدى في النهاية إلى نزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأضاف أنه لا بد من بحث حلول لإشكاليات النزاعات الضريبية، فمصلحة الضرائب تعتمد على وسائل وآليات تؤدى إلى النزاع، وهنا لا بد التأكيد على ضرورة أن تبسيط الإجراءات الضريبية، يحافظ على حقوق الممولين وحقوق الدولة، حيث تمثل الضرائب ما بين 75 إلى 78 % من إيرادات الموازنة العامة، لذلك وجب التدخل بمشرط الإصلاح للمنظومة الضريبية.

وأكد ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعى حقيقى، للوصول بالمنظومة الضريبية في مصر إلى أفضل أداء لها، فمؤخرا تزايد الحديث عن مشكلات في تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، وهنا يمكن مناقشة جادة حول تحديد الضرائب وفق شرائح وهوامش الربح ، فلا يجب أن يتم توحيد المعاملة الضريبية بين من يملك سوبر ماركت صغير، ومن لديه شركات كبيرة في سوق التجارة.

وأشار إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في جذب المستثمر الأجنبي، لكنه قد يواجه صعوبات في الإجراءات، وهنا نؤكد أن تطوير المنظومة الضريبية يحافظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصرى.
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