حكم الملاعنة في الإسلام في التجارة وبين الأصدقاء.. فيديو

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالا يقول" ما حكم الملاعنة في الإسلام في التجارة وبين الأصدقاء .





أجاب المفتي السابق خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن الملاعنة بين المصلين والأتقياء لا تجوز شرعا، مشيرا إلى أن الملاعنة بين المسلمين وبين رافضي الرسالة المحمدية ومن كان يسعى لهدم الشهادتين كانت تحدث قديما.





وأشار المفتي السابق إلى أن الملاعنة بهذا الشكل ترتد على صاحبها ، ولايجوز شرعا بين الزملاء والأصدقاء والمسلمين في هذا الأمر.



