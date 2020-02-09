حكم الملاعنة في الإسلام في التجارة وبين الأصدقاء.. فيديو

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالا يقول" ما حكم الملاعنة في الإسلام في التجارة وبين الأصدقاء.
أجاب المفتي السابق خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن الملاعنة بين المصلين والأتقياء لا تجوز شرعا، مشيرا إلى أن الملاعنة بين المسلمين وبين رافضي الرسالة المحمدية ومن كان يسعى لهدم الشهادتين كانت تحدث قديما.
وأشار المفتي السابق إلى أن الملاعنة بهذا الشكل ترتد على صاحبها، ولايجوز شرعا بين الزملاء والأصدقاء والمسلمين في هذا الأمر.
وانتشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي من داخل مسجد الشهداء، حيث يجلس الشيخ على كرسي وبجانبه اثنين متخاصمين على السرقة، ويدعوهم الإمام للدعاء ورائه بقوله "اللهم إني أبتهل إليك وأرجوك وأدعوك أن تلعنني وذريتي وزوجتي في الأولين والآخرين وأن أخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين إن كنت كذبت أو خنت أو لم أخلص إلى (اسم شخص) أثناء عملي معه أو ادعيت عليه ما ليس فيه أو ادعيت حقوق مالية كاذبة، أن تعلنني في الدنيا والآخرة".