ضمن مبادرة حياة كريمة.. استلام جناحي توسعة لمدرستين بمركزي البداري والفتح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تضافر جميع جهود المحافظة في الاهتمام بإنشاء مشروعات البينة التحتية الخاصة بالمنظومة التعليمية تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشيدًا بالدور الذي توليه الدولة في إقامة مشروعات البنية الأساسية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بالعمل على توفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ مشروعاتها لخفض الكثافة الطلابية داخل الفصول وتوفير جو ملائم للطلاب والعمل على الارتقاء بالمستوى التعليمي مضيفًا إنه تم الاستلام الابتدائي لجناحي توسعة بمدرسة البداري الثانوية الزراعية بمركز البداري وجناح أخر بمدرسة عرب مطير للتعليم الأساسي مؤكدا على استكمال الأعمال بكافة قرى ومراكز المحافظة حسب اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لهيئة الأبنية التعليمية.





وأشار مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة أسيوط إلى الاستلام الابتدائي لعملية إنشاء جناحين توسعة جديدين بمدرسة البداري الثانوية الزراعية بقدرة استيعابية 42 فصل دراسي فضلا عن غرف الإدارة والمكتبة والمعامل ودورات المياه إجمالى 75 حجرة مضيفًا إنه تم استلام جناح آخر بمدرسة عرب مطير للتعليم الأساسي بطاقة 23 فصل بينهم 6 فصول لمرحلة رياض أطفال و17 فصل للمرحلة الابتدائية بخلاف غرف الإدارة المدرسية والمعامل والمجالات ودورات المياه وصالة متعددة الاستخدام بإجمالى 33 غرفة.



