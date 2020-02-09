رئيس موريتانيا: الأزمة الليبية تزداد تعقيدا.. "فيديو"

قال رئيس جمهورية موريتانيا ، محمد الغزواني، إن بلاده حريصة على تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 لسعيها لإيجاد تحول اقتصادي يعمل على مزيد من التطور فى قارة افريقيا .





وأِشار محمد الغزواني، خلال كلمته بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ، إلى أن أساس بناء أسس التنمية المستدامة تتحقق فى الأساس من تحقيق الأمن والسلام فى القارة الإفريقية.





وأكد أن الأزمة الليبية تزداد تعقيدا وتتفاقم تداعياتها ليس بالنسبة لليبين فحسب بل بالقارة الإفريقية عمومأ لذا يتعين الإسراع فى حل هذه الأزمة .





وشارك الرئيس السيسي في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي تعقد حاليًا في أديس أبابا، في إطار القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين.





وألقى الرئيس كلمة أمام القمة استعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، وما تم من اجتماعات أفريقية سواء في مصر أو في دول القارة، كما عرض رؤية مصر، فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.