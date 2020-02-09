70 دولة و16 اجتماعا.. تفاصيل المؤتمر الحضري العالمي UN Habitat بحضور محافظ القاهرة

شهد اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الجلسة الإفتتاحية للدورة العاشرة للمؤتمر الحضرى العالمىUN Habitat الذى تستضيفه أبوظبى فى الفترة من 8 ـــ 13 فبراير الجارى ويشارك فيه عدد كبير من دول العالم بالإضافة إلى 4 محافظات مصرية هى القاهرة والجيزة وجنوب سيناء وقنا.





كما تفقد محافظ القاهرة المعرض المصرى المقام ضمن فعاليات المنتدى .





ويعتبر "المنتدى الحضري العالمي" فرصة فريدة للنقاش حول التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات العمل والالتزام بتنفيذ جداول أعمال التنمية العالمية حيث سيكون هناك 16 اجتماع طاولة مستديرة و10 ورش عمل لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة.





كما سيتم مناقشة موضوعات تتعلق بالتقنيات الحدودية والمدن المستدامة و التخطيط الحضري والحفاظ على التراث

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وسيقام على هامش المنتدى معرض اكسبو الحضري والذى سيقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المدن والمجتمعات والتي تضم أكثر من 180 شركة عارضة وحوالي 70 دولة.



