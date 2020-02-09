لتقديم خدمة مميزة للركاب.. كيف استعدت السكة الحديد لمواجهة الزحام مع انطلاق الدراسة؟

شهدت هيئة سكك حديد مصر حالة من الطوارئ مع انطلاق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمدارس في مختلف محافظات مصر، وذلك لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب الذين يتدفقون على محطات القطارات من كل حدب وصوب في مختلف محافظات مصر.





ومع انطلاق الدراسة، وضعت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد خطة جيدة لمواجهة الزحام الشديد المتوقع على محطات القطار في مختلف المحافظات، وذلك لتقديم جميع التسهيلات للركاب.





استعدادت السكة الحديد خلال الدراسة

وتتضمن خطة وزارة النقل العمل على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط، وتكثيف عمليات نظافة المحطات والقطارات، وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.





وقبل أيام، كلف وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قيادات هيئة السكة الحديد، بالانتشار في كل مواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، إضافةً إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات.





خدمة تلقي شكاوى الركاب بالسكة الحديد

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن استعدادها لتلقي جميع استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات، وكذلك الشكاوى والمقترحات الخاصة بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ومعرفة أي استفسار حول تطبيق الموبايل أبليكيشن المخصص لحجز تذاكر القطارات، وخصصت هيئة سكك حديد مصر أرقام التليفونات الآتية: 01220008807 — 01220008806 — 01274422925 .





كما تسابق هيئة السكة الحديد الزمن لإنهاء إجراءات مشروع تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد خاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق، وذلك لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، حيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ 4 محطات رئيسية وهي محطات "مصر بالقاهرة - الجيزة - مصر بالإسكندرية - سيدي جابر".





منظومة أكشاك البيع الجديدة بالسكة الحديد

وحرصا على عملية تيسير الإجراءات لمواجهة الزحام المتوقع على محطات القطارات، تم عمل منظومة أكشاك البيع الجديدة بالمحطات بحيث يختص كل كشك بنوع معين من مجالات البيع "أكشاك للمنتجات الغذائية – أكشاك لبيع الجرائد والكتب – أكشاك لخدمات المحمول"، ويميز بلون معين.

زيادة منافذ بيع التذاكر بالسكة الحديد

واتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات لتسهيل حصول الركاب على التذاكر، من بينها زيادة عدد شبابيك ومنافذ بيع التذاكر، حيث تم تشغيل ١٢٨ شباكا داخل ٩٤ محطة، وجارٍ فتح وتشغيل منافذ أخرى، وأتاحت الهيئة إمكانية رد الراكب للتذاكر قبل موعد قيام القطار بـ ٢٤ ساعة، وذلك بجميع المحطات، وينطبق ذلك أيضا على الركاب الحاجزين عن طريق النت والموبيل وترد لهم مستحقاتهم بنفس الطريقة التي تم الحجز بها.





وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل، عدلت هيئة السكك الحديدية، تركيب بعض القطارات مثل قطارى ١٨٦ / ١٨٥ بورسعيد / سوهاج وبالعكس ليضم ٣ عربات مكيفة، إضافةً إلى عربات مميزة ابتداء من غد، الاثنين الموافق 10 فبراير، وذلك لخدمة محطات خط "بنها / بورسعيد" والمتوجهين للوجه القبلى والعكس.