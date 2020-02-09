محافظ الغربية ونائبه يلتقيان وفدا للإنتاج الحربي لاستعراض تطوير مصنعي تدوير القمامة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهمية التنسيق المتبادل بين المحافظة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى لسرعة إنهاء أعمال تطوير مصنعي تدوير القمامة بالمحلة ودفرة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا بوفد وزارة الدولة للإنتاج الحربى بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء؛ وجه محافظ الغربية بسرعة إعادة تشغيل مصنع التدوير بالمحلة الكبرى لكى يستوعب كميات القمامة المتولدة يوميًا والعمل على إنهاء إجراءات توريد معدات النظافة للمحافظة.

ومن جانبه؛ أشار نائب المحافظ أن النهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة ضمن مخططات العمل الرئيسية خلال الفترة الحاليه .

كما تطرق اللقاء إلى مخططات تطوير محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم بطنطا المتوقفة عن العمل وذلك في إطار الحرص على تنمية الثروة الداجنة بالمحافظة وتحقيق الإكتفاء من البيض ولحوم الدواجن .