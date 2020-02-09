بتطبخ بنفسها.. تفاصيل جديدة في حياة هاري وميجان بعد خروجهما من القصر

بعد أسابيع قليلة انفصال الأمير هاري و زوجته ميجان ميركل عن العائلة الملكية والانتقال للعيش في كندا، نشرت مجلة بيبول تقريرًا حول الحياة الجديدة لـ هاري و ميجان بعد استقلالهما بحياتهما .
يعيش هاري و ميجان ميركل في قصر بجزيرة فانكوفر بكندا، ويبلغ قيمة القصر 10 ملايين جنيه إسترليني، وبدأ الثنائي في العيش حياة جديدة بعيدة عن أضواء الإعلام وتقاليد العائلة الملكية البريطانية، وأكد تقرير مجلة بيبول أن ميجان ميركل أصبحت أقل توترًا بعد خروجها من القصر الملكي .
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وبحسب موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فإن ميجان ميركل تتبع بعض العادات اليومية برفقة زوجها حيث يستمتعان بالمشي لمسافات طويلة في الجزيرة وممارسة اليوجا ، كما أن ميجان ميركل بدأت تطبخ الطعام بنفسها وتتكيف مع الحياة المستقلة في كندا .
ومن المتوقع أم هاري وميجان سيقضيان وقتًا طويلا في أمريكا خلال الفترة المقبلة، بعد أن أكدت العديد من التقارير التي نشرت أثناء أزمة ميجان مع العائلة الملكية ، أنها لم تكن تنام جيدًا خلال تواجدها في القصر الملكي وأنها كانت تخشى على مستقبلها هي وطفلها بعد انضمامها للعائلة الملكية .