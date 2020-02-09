بتطبخ بنفسها.. تفاصيل جديدة في حياة هاري وميجان بعد خروجهما من القصر

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يستمتعان بالمشي لمسافات طويلة في الجزيرة وممارسة اليوجا ، كما أن ميجان ميركل بدأت تطبخ الطعام بنفسها وتتكيف مع الحياة المستقلة في كندا .

وبحسب موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فإن ميجان ميركل تتبع بعض العادات اليومية برفقة زوجها حيث