سكرتير عام محافظة قنا يتابع فعاليات مبادرة "نور حياة" بالمدارس الابتدائية

أجري كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، جولة تفقدية لمدرستىّ السمطا بحري الإبتدائية بمدينة دشنا ومهدى محمد طه الابتدائية بقرية القناوية بمدينة قنا، لمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية " نور حياه " للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية والتى يقوم بتنفيذها صندوق تحيا مصر وذلك تزامنًا مع بداية الفصل الدراسى الثاني.





وأوضح كمال شلبى، أنه منذ انطلاق المبادرة فى فبراير ٢٠١٩ وحتى ديسمبر من العام نفسه نجحت المبادرة فى توقيع الكشف على ١٠٢ ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية موزعين على ١٠٨ مدرسة ابتدائية بـ ٤٥ قرية فى ٥ ادارات تعليمية.





وأشار شلبي، إلى أنه تم توزيع ٦٩٠١ نظارة طبية ممن يعانون من ضعف النظر من التلاميذ الذين تم الكشف عليهم، كما تم تحويل ١٦٢ تلميذًا لإجراء عمليات، مؤكدًا أن جميع خدمات المبادرة من كشف وتقديم نظارات وإجراء عمليات مجانًا.



