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محافظات

شاهد.. وزيرة الصحة تشرح أهمية منظومة التأمين الصحي للمواطنين في الأقصر

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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شمس يونس

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة منذ قليل أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدات طب الأسرة في (الهنادي، الدبابية، العديسات بحري)، ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.


وأوضحت الوزيرة خلال جولتها أن نسبة التطوير بوحدة صحة الأسرة بالدبابية وصلت الى 90% وسوف ينتهى تطويرها فى نهاية الشهر الجاري ومعدل التنفيذ بوحدة صحة الهنادى تخطى 80% حيث يتم تجهيزها وفقًا لأعلي معايير الجودة الإنشائية.


وشرحت الوزير خلال جولتها، مميزات المنظومة الجديدة للمواطنين، والتي من المقرر البدء في تطبيقها بالمحافظة في مارس المقبل، ودعتهم إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدة لهم أن الدولة ستتحمل غير القادرين.


يذكر أن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بـ65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.

شاهد.. وزيرة الصحة تشرح أهمية منظومة التأمين الصحي للمواطنين في الأقصر
شاهد.. وزيرة الصحة تشرح أهمية منظومة التأمين الصحي للمواطنين في الأقصر
شاهد.. وزيرة الصحة تشرح أهمية منظومة التأمين الصحي للمواطنين في الأقصر
شاهد.. وزيرة الصحة تشرح أهمية منظومة التأمين الصحي للمواطنين في الأقصر
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