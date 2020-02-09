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منوعات

كسر رجل المدير.. صرصار يتسبب في رفد موظف

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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مريم صليب
تسبب صرصار في رفد احد الموظفين بمكتب للتسويق في الولايات المتحدة بعد أن أصيب الموظف بحالة من الذعر عندما رأى صرصار يطير في المكتب. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن شاب أمريكي  بالغ من العمر 24 عام كتب عبر حسابه على فيس بوك، أنه فصل عن العمل بسبب صرصار لكنه كان سعيدا للغاية فقد كان المكتب ملئ بالحشرات . 

كتب الشاب أنه كان يوم غريب الاسبوع الماضي، بدأ منذ دخوله المكتب حيث وجد الكثير من أسراب النمل متجمعة أسفل مكتبه حول قطعة من الحلوى، ووضح أنه يخاف من الحشرات ويصاب بحالة هيستيرية بمجرد ان يراها. 

ولسوء حظ ذلك الموظف أن المدير كان يمر بجانبه ووجد صرصار على الارض بجانب كرسيه فقام بضرب قدم المدير بإسطوانة حديدية بدل من ضربه للصرصار فتسبب في كسر قدم المدير وقرر فصله نهائيا عن العمل.
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