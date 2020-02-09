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رياضة

شاهد .. توقعات الجماهير لنتيجة مباريات الزمالك والإسماعيلي والأهلي والجيش

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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محمد هانى - عدسة : عز حسين
يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، للقاء نادي الإسماعيلي بالجولة 17 من الدوري المصري علي أرض الدراويش بملعب الإسماعيلية اليوم الأحد، في الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة , بينما يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش غدا الاثنين في تمام الساعة السابعة و النصف .

و قامت عدسة صدى البلد، باستطلاع آراء وتوقعات الجماهير حول نتائج اللقائين .

وجاءت بعض التوقعات كالآتي: 

حيث قال كريم أحد الجماهير، إن الزمالك يجب ان يفوز في لقاء الاسماعيلي حتى يعطيه دفعة معنوية قبل لقاء الترجي المرتقب، بينما أوضح أن لقاء الأهلي و الطلائع محسوم بنسبة كبيرة للأهلي. 

وقال محمد ، إن لقاء الزمالك والإسماعيلي قمة و لا أحد يستطيع توقع النتيجة ، متابعاّ: "الزمالك كعب  عالي على الإسماعيلي" والأهلي سيفوز على الطلائع بسهولة. 

بينما توقع إبراهيم، أن الإسماعيلي سوف يفوز علي الزمالك، حيث أن الزمالك مستواه في انخفاض كبير, وأن الأهلي سيتعادل مع الطلائع بدون أهداف. 

بينما قالت فريدة، إنها تتمنى من الزمالك اأن يحقق الفوز على الإسماعيلي و أن يفوز الطلائع على الأهلي.
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