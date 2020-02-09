بعد ارتفاع أسعار الكمامات بالأسواق.. سناء منصور للتجار: ناس متعرفش ربنا.. فيديو

علَقت الإعلامية سناء منصور، على ظاهرة ارتفاع أسعار الكمامات فى الأسواق بعد انتشار فيروس كورونا فى العالم، قائلة: " الناس غير الشريفة وغير الأمينة والتى لا تعرف ربنا، هم من يتاجرون ويعملون على زيادة أسعار الكمامات، مضيفة: " هما ضامنين السلامة لهم ولابنائهم لما يبيع الكمامة بـ 100 جنيه بعدما كانت تكلف 10 جنيهات".





وأشارت سناء منصور، خلال حديثها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية " dmc"، إلى أن الأخلاقيات تدنت إلى مستوى رهيب، مضيفة: " حاجة بـ10 جنيه خليها بـ15 لكن مش لدرجة 100 جنيه"، مشيرة إلى أن أسعار الكمامات بذلك ارتفعت عشر اضعاف سعرها الحقيقي .





من جانبه أوضح الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الكمامة كانت تباع بأقل من 10 جنيهات فى الفترة قبل انتشار فيروس الكورونا، ولكن الآن زاد جشع التجار مما زاد إلى ارتفاع سعر الكمامة إلى 100 جنيه.





وأكد أن المستهلك هو السبب وراء ارتفاع أسعار الكمامات، ناصحا المواطنين بشراء الكمامة على قدر استهلاكهم وعدم الاتجاه للتخزين، لأن التخزين هو ما يدفع التجار لزيادة الأسعار نظرا لقلة المعروض.





وأشار إلى أن مصر بها احتياطات جيدة جدًا ولا توجد اى إصابة بأعراض فيروس الكورونا فى مصر، موضحا أن الأعراض الخاصة بـ كورونا هو نفس أعراض الإصابة بالأنفلونزا.