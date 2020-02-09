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أخبار العالم

البابا فرنسيس: التقارير الواردة عن إدلب مؤلمة

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:57 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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قسم الخارجي
وصف البابا فرنسيس التقارير الواردة من إدلب بأنها "مؤلمة"، ودعا جميع الأطراف إلى استخدام السبل الدبلوماسية.

ونقلت "رويترز" عن البابا فرنسيس، اليوم الأحد، قوله أمام عشرات الآلاف من الأشخاص في ساحة القديس بطرس: "إن التقارير الواردة من إدلب "مؤلمة"... خاصة فيما يتعلق بأوضاع النساء والأطفال ومن أجبروا على الفرار بسبب التصعيد العسكري".

وقال البابا فرنسيس "أجدد مناشدتي المخلصة للمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية باستخدام السبل الدبلوماسية والحوار والمفاوضات، فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، من أجل حماية أرواح المدنيين ومصيرهم ".

ويواصل الجيش السوري عملياته للقضاء على التنظيمات الإرهابية المتشددة في محافظتي إدلب وحلب وسط معارك عنيفة واعتداءات الجماعات الإرهابية على المدنيين.

وتتابع وحدات الجيش السوري تقدمها المضطرد على مقطع (إدلب - حلب) من الطريق الدولي (حلب – دمشق/ M5) مقتربة من تطهير آخر أجزائه من سيطرة تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني".
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