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رياضة

خلفا لـ سواريز.. بنزيما يدخل الصراع مع ميسي على جائزة بيتشيشي

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:18 م
بنزيما
بنزيما
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القسم الرياضي
شارك النجم الفرنسي كريم بنزيما في 10 مواسم من الدوري الإسباني منذ انضمامه لفريق ريال مدريد، لكنه طوال هذه المدة لم يتمكن من الفوز بجائزة أفضل هداف في المسابقة "بيتشيشي".

ويبدو أن بنزيما المتألق مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، لديه فرصة كبيرة للفوز بالجائزة هذا الموسم لأول مرة في مسيرته مع الفريق الملكي.

ويحتل بنزيما المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين بالليجا حتى الآن برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدف واحد عن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة صاحب الـ14 هدفًا.

وتوج الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة والمصاب حاليًا بجائزة بيتشيشي في الموسم الماضي، بعد تسجيله 21 هدفًا، متفوقًا على بنزيما بفارق 11 هدفًا.

وفي الموسم قبل الماضي 2017-2018، كانت الجائزة من نصيب النجم الأرجنتيني، بعد تسجيله 20 هدفًا، وتفوق حينها بفارق 18 هدفا عن بنزيما الذي مر بموسم سيء على الصعيد التهديفي وسجل هدفين فقط في الليجا.

أما في موسم 2016 -2017، فكانت الجائزة أيضًا من نصيب ميسي، وذلك بعد إحرازه 18 هدفا، بينما بنزيما اكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط في هذا الموسم.

وكان بنزيما قريبًا من الفوز بالجائزة في موسم 2015 -2016، وسجل في هذا الموسم 16 هدفا، لكنه لم يحسمها لصالحه بعد تفوق لويس سواريز عليه بتسجيله 18 هدفا.

ومن المتوقع أن يشارك بنزيما في التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد الذي سيلتقي اليوم مع فريق أوساسونا، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويأمل النجم الفرنسي في مواصلة هز الشباك في مباراة اليوم أمام أوساسونا، وذلك بعد تسجيله هدف فوز الفريق الملكي على نظيره أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية من الليجا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة.
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