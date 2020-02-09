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أخبار العالم

بعد حادث استهداف دورية للشرطة.. إطلاق النار على ضابط في نيويورك

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:12 م
مسلح يطلق النار على
مسلح يطلق النار على الشرطة في نيويورك
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رحيم يسري
أطلق مسلح النار على ضابط شرطة في مدينة نيويورك الاحد، في حي برونكس.

وبحسب "اسوشيتد برس" أطلق المسلح النار على شرطي بعد ساعات من إطلاقه النار وإصابة ضابط آخر في هجوم غير مبرر على دورية للشرطة.

وأكدت نقلا عن مسؤول بالشرطة أنه تم إطلاق نار على الضابط في مركز للشرطة، موضحا أن الضابط المصاب نقل إلى المستشفى وفي حالة مستقرة.

وقال إنه من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار يوم الأحد مرتبطًا بهجوم مساء السبت على سيارة دورية في نفس المنطقة.

وليل السبت، اقترب رجلا من دورية للشرطة في المنطقة ذاتها قبل أن يطلق أعيرة نارية على المتواجدين في السيارة مما أدى لإصابة أحد الضباط.
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