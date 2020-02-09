بعد حادث استهداف دورية للشرطة.. إطلاق النار على ضابط في نيويورك

أطلق مسلح النار على ضابط شرطة في مدينة نيويورك الاحد، في حي برونكس.





وبحسب "اسوشيتد برس" أطلق المسلح النار على شرطي بعد ساعات من إطلاقه النار وإصابة ضابط آخر في هجوم غير مبرر على دورية للشرطة.





وأكدت نقلا عن مسؤول بالشرطة أنه تم إطلاق نار على الضابط في مركز للشرطة، موضحا أن الضابط المصاب نقل إلى المستشفى وفي حالة مستقرة.





وقال إنه من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار يوم الأحد مرتبطًا بهجوم مساء السبت على سيارة دورية في نفس المنطقة.



