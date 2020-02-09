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رياضة

بعد تألقه خلال مواجهة الفريقين.. الزمالك يضع نجم أول أغسطس على أجندة التعاقدات

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:21 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن  مسئولي النادي أبدوا إعجابهم بمستوى آري بابل لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي ياتي هذا بعد تألقه في لقاء الفريقين الأخير ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا وظهوره بشكل رائع حيث كان أهم لاعبي الفريق الأنجولي في تلك المواجهة.

وحاول مسئولو القلعة البيضاء الوصول إلى وكيل اللاعب خلال تواجد البعثة في أنجولا للتعرف على تفاصيل عقده مع فريقه ومدى إمكانية الحصول على خدماته وشرائه من ناديه. 

 لكن ضيق الوقت أدى لتأجيل المفاوضات لحين إشعار آخر.

وأثنت إدارة الكرة بالنادي على قدرات اللاعب وسرعاته بالإضافة إلى حاجة الفريق للتدعيم في هذا المركز.


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