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إلهام أبو الفتح
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الأحد 09 فبراير 2020 - 26 : 04 م
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أخبار العالم
فلسطين والجولان على طاولة الاجتماع التحضيري لقمة وزراء مجلس التعاون الخليجي
الأحد 09/فبراير/2020 - 04:18 م
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المملكة العربية السعودية - مملكة البحرين
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ميـــس رضـــا
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الكلمات المفتاحية
هضبة الجولان
مملكة البحرين
فلسطين
المملكة العربيه السعوديه
القدس
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