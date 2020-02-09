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مرأة

أعراض تحذيرية لتلف كبدك.. انتبهي إليها

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:36 م
تلف الكبد
تلف الكبد
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لمياء الياسين
يزداد معدل الإصابة بتلف الكبد و تعد أمراض الكبد السبب الرئيسي الخامس للوفاة.. وإليك في السطور التالية أبرز أسباب الإصابة بتلف الكبد وكيفية معرفة أنه مليء بالسموم وأبرز الأعراض التي ينبغي لكِ عدم تجاهلها.

لعل من أبرز أسباب الإصابة بمشاكل الكبد هي تشوهات في الجهاز المناعي، وتراكم الدهون في الكبد، إلى جانب الاستعداد الوراثي والعدوى من الطفيليات والفيروسات.

على الجانب الآخر، تعد أبرز أعراض تلف الكبد التي يجب عدم تجاهلها وفقًا لموقع powerofpositivity :

آلام البطن وتورم.
كدمات بسهولة.
التعب المزمن.
البول الداكن اللون.
غضب ، حكة في الجلد.
فقدان الشهية.
استفراغ و غثيان.
تورم في الساقين والكاحلين.
اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).
  
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